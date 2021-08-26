Киев, 26 августа, 2021, 17:31 — ИА Регнум. На 15 лет попросил продлить транзит российского газа через территорию Украины гендиректор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в эфире «Украина 24».

Газ для Украины

Комментируя заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что для продления транзита нужна экономическая целесообразность, а также надлежащее техническое состояние ГТС Украины, Макогон сказал, что Киев из-за отсутствия гарантий со стороны РФ ведёт переговоры с США и Германией о «предоставления таких гарантий».

Макогон «И мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас, не дожидаясь 2025 года, на следующие 15 лет».

Он добавил, что «по меньшей мере объём транзита газа через Украину должен составлять 45−50 млрд кубометров ежегодно, что у нас сейчас есть».