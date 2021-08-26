Нижний Новгород, 26 августа, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время выступления на форуме «Среда для жизни: город и вода» поручил продлить программу профессионального развития для архитекторов, проектировщиков и градостроителей «Архитекторы.рф» на три года.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва»

«Я познакомился с некоторыми из них (выпускниками программы «Архитекторы.рф» — прим. ИА REGNUM) буквально сейчас на стенде… Мы с ними обсуждали эту программу. Они считают, что её надо обязательно продлить на ближайшие три года. В принципе, мы обсуждали, что я должен давать такое поручение, но мне кажется, мы должны просто принять это решение здесь и сейчас. Мы ее продлим. Поэтому, пожалуйста, Минстрой совместно с Дом. рф решайте эту задачу», — сказал Мишустин.

Архитекторы.рф — это бесплатная программа профессионального развития, направленная на раскрытие потенциала российских специалистов в области архитектуры, градостроительства и государственного управления. Программа реализуется с 2018 года в рамках р нацпроекта «Жильё и городская среда».

Как сообщалось, премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Нижний Новгород, где выступил на пятом всероссийском форуме «Среда для жизни», посвященном развитию водно-зелёного каркаса регионов и городов России.