Вашингтон, 26 августа, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Актриса Летишиа Райт попала в больницу после несчастного случая на съемках сиквела «Черной пантеры». Об этом 26 августа сообщает BBC.

ADour Черная Пантера

Актриса, исполняющая роль принцессы Ваканды, получила незначительные травмы в результате «несчастного случая с трюковой установкой». Неизвестно, какие именно травмы она получила, но хорошей новостью является то, что Райт выписали из больницы через несколько часов.

Съемки фильма проходили ночью в Бостоне, США.

Инцидент не должен повлиять на график съемок сиквела супергеройского фильма.

Отметим, что сюжет новой части фильма держится в секрете.