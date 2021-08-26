Белград, 26 августа, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич получил приглашение присутствовать на интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия 5 сентября в городе Цетине (Черногория).

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Приглашение президенту Вучичу 26 августа вручила патриархия Сербской православной церкви в Белграде, сообщило агентство «Танюг».

Напомним, что владыка Иоанникий был избран на должность митрополита Черногорско-Приморского 29 мая.

По традиции, интронизация митрополитов Черногорско-Приморских проходит в древнем православном монастыре в городе Цетине. На этот раз против этой церемонии выступили черногорские националисты, потребовав, чтобы интронизация митрополита Иоанникия прошла в другом месте.