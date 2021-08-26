Лондон, 26 августа, 2021, 17:22 — ИА Регнум. 22-летний центральный полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной США по футболу Уэстон Маккени может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». Лондонский клуб, как сообщает журналист Фабрицио Романо, хочет отдать «Ювентусу» Муссу Сиссоко в обмен на американского футболиста.

Футбольный клуб Тоттенхэм

В прошедшем сезоне Уэстон Маккени принял участие в 34-х матчах итальянской Серии А, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Маккени перешел в «Ювентус» из «Шальке-04» 1 июля 2021 года за 20,5 миллионов евро. Сезон 2020/21 американский футболист провел в туринском клубе на правах аренды. Текущая трансферная стоимость Маккени, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.