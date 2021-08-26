26 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной о том, что ЕС в настоящий момент пытается оправдать свою неготовность к расширению якобы неготовностью Украины к членству.

Мирослава Романенко, , 18:12 — REGNUM ЕС в настоящий момент пытается оправдать свою неготовность к расширению якобы неготовностью Украины к членству. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, комментируя заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о как минимум 20 годах работы, необходимых Украине для вступления в ЕС.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление украинского политика обсудили читатели украинского телеграм-канала «Наглый». Некоторые отметили, что суть украинской политики после государственного переворота 2014 года состоит в том, чтоб убеждать украинских избирателей, что Украина движется в верном направлении и у страны все хорошо.

«Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что заявление президента Эстонии о 20 годах работы, необходимых Украине для вступления в ЕС, является попыткой объяснить неготовность Евросоюза к расширению неготовностью самой Украины к членству. Это как алкоголик, который не знает, что он алкоголик, но винит в своих глубоких проблемах общество, государство и продавщицу в наливайке. А вообще, очень забавно наблюдать целый август, как власть убеждает электорат и самих себя, что у нас всё очень даже… [отлично]. А они… этого не хотят видеть. Стратегия на миллион», — иронизирует в своем телеграм-канале («Наглый») украинский журналист Максим Назаров.

«Я так понимаю, семь лет засосов в десна с Евросоюзом положительного нашей стране ничего не принесли», — написала Наталья.

«Прибалтийский треугольник… будет препятствовать вступлению очередного члена к европейской кормушке. И тем временем всячески по льстивому продолжит присутствовать в качестве «высоких гостей» на украинских мероприятиях», — отметил один из читателей.

Участники саммита «Крымская платформа» President.gov.ua

«Так это Евросоюз не соответствует уровню и требованиям, чтоб мы в него вступили», — шутит egoriann.

«Я думал, они объявят ее (президента Эстонии — М. Р.) «агентом Кремля», — смеется Денис.

«У них стратегия — ложь. Начиная с майдановского переворота. «Есть закон в стране лжецов — кто не лжет, тот не здоров!» — добавила Анжелика И.

«Тут как бы проблемы с Венгрией и Польшей, в Чехии и Словакии тоже своеобразные правительства, Сербию и Черногорию мурыжат годами и только недавно начали процесс (который занимает годы), Боснию с Македонией и Албанией вообще особо даже не рассматривают, но Украину, конечно же, примут… Только никто не объясняет в Украине, что процесс вступления в ЕС с договором об ассоциации даже не начинается, такой же договор есть у Марокко, и что нужно пройти сто миллионов ступеней, процесс скрининга, привести законодательство к нормам ЕС, привести экономические показатели к определённым нормам и только потом начнутся переговоры», — добавил Nikolai.

«Ну хоть умный человек все дебилам объяснил. А то ломай голову, что эта тетка-президентша на самом деле имела сказать. Спасибо, пани министерша», — с сарказмом отметил Ilia.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Крымской платформы» President.gov.ua

«Потому как тонкости эстонского языка, идиоматические, так сказать, обороты понимает только министерша, а мы-то откуда, с аттестатами русских школ», — в свою очередь не без сарказма добавил D. Alex I.

«Да всё отлично, народ! Сопли подотрите и вперёд! Отсчёт пошёл! Всего-то 20 лет! Тю, ерунда какая! И в шоколаде!..» — подытожил merkury-1.

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