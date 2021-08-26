Махачкала, 26 августа, 2021, 17:21 — ИА Регнум. В Дагестане в результате трехдневных поисков обнаружены тела 52-летнего мужчины и женщины, которые пропали во время схода селя 23 августа в Левашинском районе. Поиски еще двоих человек продолжаются, сообщили 26 августа в региональном управлении МЧС.

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Тело мужчины — жителя села Куппа, который находился в автомобиле «Газель», опознано родственниками. Также опознана родными и найденная женщина. Она находилась в машине ВАЗ-2107. В настоящее время продолжаются поиски ее сына 2001 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливни спровоцировали сход селя большой мощности в Левашинском районе Дагестана. Потоки воды с грязью сносили все на своем пути. В результате стихийного бедствия были унесены два автомобиля, находившихся в них людей искали трое суток.