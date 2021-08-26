Оренбург, 26 августа, 2021, 17:21 — ИА Регнум. В Оренбурге отменили салют, который планировали запустить в День города. Причиной назван противопожарный режим.

lumpi Салют

На сайте администрации опубликована программа мероприятий, приуроченных к 278-й годовщине со дня образования Оренбурга. Они пройдут с 27 по 31 августа. В частности, 27 августа торжественно откроют Доски почета Южного и Северного округа, а в мэрии состоится церемония награждения победителей ежегодного городского конкурса «Человек года». Ярмарки, творческие встречи, акции, выставки, концерты в течение пяти дней пройдут в парках, библиотеках, музеях.

Добавим, ранее чиновники объявили аукцион на проведение фейерверка. Стартовая цена контракта составила 195 тыс. рублей. Определён подрядчик. В рамках договора он должен оказать услугу до 30 сентября.