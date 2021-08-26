Тула, 26 августа, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Четыре проекта из Тульской области стали победителями V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, итоги конкурса объявили 26 августа на форуме «Среда для жизни» в Нижнем Новгороде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили у вправлении пресс-службы правительства Тульской области. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», Тульская область, по инициативе губернатора Алексея Дюмина, ежегодно активно участвует в нем.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тульские проекты победили во Всероссийском конкурсе благоустройства

В этом году победителями в номинации «Малые города с численностью жителей от 50 тыс. до 100 тыс.» стали проекты: «Центр развития. Алексин-град» — благоустройство территории вокруг ДК им. Бондаря в Алексине; «АкваДон» — благоустройство территории у водоема вдоль Советского пер., мкр Центральный Донского; «Химия с природой» — благоустройство центрального парка и главной площади Щёкина. Проект «Трансформация» — благоустройство пешеходной зоны, объединяющей площадь Ленина, Центральный сквер и сквер Трудовой славы в Кимовске стал победителем в номинации «Малые города с численностью жителей от 20 тыс. до 50 тыс.».

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тульские проекты победили во Всероссийском конкурсе благоустройства

«Тульская область ежегодно принимает участие в конкурсе, и каждый раз проекты, представленные регионом, становятся победителями. Жители муниципалитетов принимают активное участие в подготовке проектов, направленных на конкурс. Поэтому обновленные пространства отвечают потребностям людей, отражают историческую и культурную уникальность этих территорий. Новые скверы становятся точками притяжения жителей и гостей городов», — подчеркнула заместитель председателя правительства Тульской области Элеонора Шевченко.

Реализация проектов будет проводиться за счет средств федерального гранта и регионального софинансирования, работы должны быть завершены до конца 2022 года.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тульские проекты победили во Всероссийском конкурсе благоустройства

Отметим, что в 2018 по 2021 годах победителями конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стали 11 проектов из Тульской области. Современные пространства уже созданы в Крапивне, Чекалине, Веневе и Богородицке. Завершается реализация проектов в Узловой, Плавске и Липках. В 2021 году концепция развития территории набережной в Богородицке признана лучшей в России. Проект «Город — театр» получил награду архитектурного конкурса AD Design Awards 2021 в номинации «Городская среда».