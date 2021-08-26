Калуга, 26 августа, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Историко-документальная выставка «Средневековая Калуга», приуроченная к 650-летию основания города, открылась 26 августа в калужском Доме музыки. Экскурсию для посетителей провел директор Российского государственного архива древних актов Владимир Аракчеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области На выставке «Средневековая Калуга»

На выставке представлены более 200 экспонатов, среди которых духовные и договорные грамоты великих князей, запись в Никоновской летописи о знаменитом «стоянии» на реке Угре, документы о политической борьбе и расправах в городе в годы Смутного времени. Часть экспозиции демонстрируется на мультимедийных экранах, позволяющих увидеть Калугу и города Калужского наместничества на картах XVIII—XIX веков. Представленные на выставке экспонаты позволяют разобраться в истории развития города и понять, какой вклад внесла Калуга в процесс формирования страны.

«Сейчас это молодой, динамично развивающийся, красивый город. Это, наверное, один из наиболее уютных и комфортабельных городов в современной России», — отметил руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, который поздравил калужан с предстоящим 650-летним юбилеем города.