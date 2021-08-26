Краснодар, 26 августа, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Потери урожая виноградарей Краснодарского края могут составить около 30 тыс. тонн, причиной стали погодные условия. Об этом сообщили 26 августа в пресс-службе администрации края.

Виноград

«Из-за циклона в регионе пострадали около 13,5 тысячи гектаров виноградников, в том числе порядка 2,5 тысячи гектаров молодых неплодоносящих насаждений. Основной удар приняли аграрии Темрюкского района. По предварительным подсчетам, общие потери урожая могут дойти до 30 тысяч тонн», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Непогода нанесла ущерб виноградникам в Темрюкском и Крымском районах, Анапе и Новороссийске. В результате избытка влаги происходит растрескивание ягод, растет рис развития заболеваний. Аграрии уже приступили к обработке виноградников.

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Вместе с тем, уточнил глава региона, ситуация с урожаем не должна серьезно сказаться на объемах производства вина и его цене — в этом году планировалось получить винограда больше, чем в 2020 году, кроме того, у винодельческих предприятий есть запасы сырья.

Добавим, общая площадь виноградников на Кубани составляет 28,3 тыс. га или 32% от всех насаждений в России. Доля края в общероссийском объеме собранного винограда приближается к 40%, в 2020 году валовый сбор винограда составил 208,7 тыс. тонн.