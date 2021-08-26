Взрыв у ворот аэропорта в Кабуле мог устроить смертник — СМИ
Кабул, 26 августа, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Взрыв, прогремевший у ворот международного аэропорта Кабула, может быть результатом атаки террориста-смертника, сообщает 26 августа телеканал CNN.
James McCauley
Взрыв
По утверждению телеканала, от взрыва пострадали граждане Афганистана, сообщений о раненых иностранцах не поступало.
Напомним, ранее Пентагон подтвердил факт взрыва возле кабульского аэропорта, через который происходит эвакуация иностранцев из Афганистана.