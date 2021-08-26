Москва, 26 августа, 2021, 17:08 — ИА Регнум. В начале сентября в России 30 миллионов 700 тысяч пенсионеров получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей, заявил 26 августа российский министр труда Антон Котяков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

На совещании «Единой России» по реализации указа «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию», чиновник заявил, что «граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсию на соответствующую карту», получат по 10 тысяч рублей «уже в конце следующей недели».

Котяков «Такую выплату получат в конце следующей недели 30 миллионов 700 тысяч человек».

При этом те, кому пенсию приносят на дом, а это 12,7 млн человек, получат единовременную выплату с 3 сентября одновременно с выплатой пенсии.