Сыктывкар, 26 августа, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В подвале общежития Сыктывкарского государственного университета обнаружили схрон оружия. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в республиканском управлении Росгвардии, все боеприпасы — времен Великой Отечественной войны.

Pixabay.com Ручные гранаты

Прибывшие на место взрывотехники обнаружили: РГД-33 — советскую ручную гранату, Ф-1 — ручную оборонительную гранату, 55 мм минометную мину без взрывателя, 23 мм гильзу для авиационной пушки.

«Все боеприпасы холощённые, для производства выстрела или взрыва не пригодны. Опасности для жизни и здоровья не представляют», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, под Мурманском обнаружили истребитель времен войны и останки пилота.