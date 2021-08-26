В общежитии Сыктывкарского госуниверситета обнаружили схрон оружия
Сыктывкар, 26 августа, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В подвале общежития Сыктывкарского государственного университета обнаружили схрон оружия. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в республиканском управлении Росгвардии, все боеприпасы — времен Великой Отечественной войны.
Pixabay.com
Ручные гранаты
Прибывшие на место взрывотехники обнаружили: РГД-33 — советскую ручную гранату, Ф-1 — ручную оборонительную гранату, 55 мм минометную мину без взрывателя, 23 мм гильзу для авиационной пушки.
«Все боеприпасы холощённые, для производства выстрела или взрыва не пригодны. Опасности для жизни и здоровья не представляют», — уточнили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, под Мурманском обнаружили истребитель времен войны и останки пилота.