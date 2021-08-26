Загреб, 26 августа, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Согласно последним данным Хорватского национального банка, государственный долг в апреле 2021 года составил 337 миллиардов хорватских кун (44,94 миллиарда евро), что на 2,8 миллиарда хорватских кун (0,8 процента) меньше, чем в предыдущем месяце.

Industrialconflicts.ru Долги

В годовом выражении по сравнению с концом апреля 2020 года государственный долг был выше на 32,7 миллиарда хорватских кун (+10,7 процента). Ежегодный рост долга в основном является результатом роста компонента международного долга, сальдо которого за первые четыре месяца этого года увеличилось на 13,5 млрд кун (+12,8 процента) по сравнению с концом 2020 года и на 17,7 млрд кун (+17,4 процента) за последний год, сообщает SEEbiz.eu.

В структуре долга преобладают долгосрочные долговые инструменты, поэтому на конец марта 2021 года наибольшую долю в этом долге составляют облигации (65,7 процента), за ними следуют долгосрочные займы (30,5 процента), а последние — краткосрочные. срочные займы и облигации (всего 5,8 процента).