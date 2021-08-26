Сараево, 26 августа, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Средняя цена новых квартир, проданных в Боснии и Герцеговине во втором квартале 2021 года, составляет 1812 км (920 евро) за квадратный метр, что на 10,2 процента выше средней цены на новые квартиры, проданные за тот же период прошлого года.

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По данным статистического агентства БиГ, по сравнению со средней ценой на новые квартиры, проданные в 2020 году, средняя цена 2021 года выше на 8,7 процента.

По данным Biznisinfo. ba, количество проданных новых квартир во втором квартале составило 711, что по сравнению со вторым кварталом прошлого года было больше на 10,4 процента, тогда как по сравнению со средним количеством проданных новых квартир в 2020 году оно было меньше на 9,2 процентов.