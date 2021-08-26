Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 августа, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Памятник русскому поэту и этнографу Николаю Гумилеву планируется установить в Кронштадте, где прошли первые годы его жизни. Проектирование и монтаж монумента будут оплачены из бюджетных средств Санкт-Петербурга.

Николай Степанович Гумилев

Поручение проработать вопрос установки памятника дал губернатор Северной столицы Александр Беглов городскому комитету по градостроительству и архитектуре и администрация Кронштадтского района.

26 августа 2021 года исполнилось 100 лет со дня бессудного расстрела Николая Гумилева, обвиненного большевиками в контрреволюционной деятельности.

Как отметил губернатор Петербурга, «установка памятника на острове Котлин, где прошли первые годы жизни Гумилева, восстановит историческую справедливость». Он пояснил, что Николай Гумилёв включен в перечень выдающихся личностей, жизнь и деятельность которых связаны с Петербургом (Ленинградом), но память о которых пока не увековечена установкой памятника.

Еще до конца 2021 года комитет по градостроительству и архитектуре организует и проведёт конкурс на лучший эскизный проект монумента. Пока рассматривается несколько мест его возможной установки в Кронштадте.

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Николай Степанович Гумилев (1886−1921) родился в Кронштадте 3 (15) апреля 1886 года в семье военного врача. Детство провел в Царском Селе, в гимназии учился в Петербурге и Тифлисе.

В 1905 году вышел первый сборник стихов — «Путь конквистадоров». В 1906 году, после окончания гимназии, Гумилев уезжает в Париж, где слушает лекции в Сорбонне и заводит знакомства в литературно-художественной среде. В Париже вышел второй сборник стихов Гумилева — «Романтические стихи» (1908), посвященный Анне Горенко. (Анне Ахматовой). 25 апреля 1910 Николай Гумилев венчается с Анной Горенко, их отношения продлились до 1914 года. При советской власти Гумилев опубликовал несколько сборников стихов: «Фарфоровый павильон», «Шатер», «Огненный столп».

3 августа 1921 года Гумилев был арестован по обвинению в антисоветской деятельности. 24 августа было издано постановление Петроградской ЧК о расстреле 61 человека за участие в так называемом «Таганцевском заговоре», среди приговоренных был и Гумилев. Точное место расстрела и захоронения Николая Гумилева до сих пор неизвестно. Как предполагается, это произошло на территории ныне Всеволожского района Ленобласти.