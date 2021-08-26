26 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Кирилл Польский, , 18:00 — REGNUM 25 августа Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Польшу предоставить беженцам из стран Ближнего Востока, пытающимся проникнуть на территорию республики, но застрявшим на белорусско-польской границе, одежду и жилье. Более того, Варшава «по возможности должна их принять на своей территории». Об этом в Twitter сообщило польское СМИ Tvn24.

Беженцы преодолевают заграждения на границе Gemes SándorSzomSzed

Решение ЕСПЧ вызвало волну возмущений как в элитах республики, так и среди польских интернет-пользователей. Так, руководитель канцелярии премьер-министра Михал Дворчик заявил, что в Варшаве намерены наоборот усилить охрану государственной границы с Белоруссией, а не впускать на свою территорию претендующих на статус беженцев в ЕС представителей стран Ближнего Востока и Африки.

Одновременно с этим Дворчик напомнил и официальную позицию Польши, Литвы и Брюсселя, которая заключается в том, что «белорусское руководство преднамеренно создает миграционный кризис в ЕС, организуя поток нелегалов туда через свою территорию». «Согласиться на незаконное пересечение границы и принять в Польше нелегальных мигрантов проблему не решит. Это наоборот было бы капитуляцией перед Белоруссией, потому что Минск начнет переправлять в нашу страну все больше и больше мигрантов и беженцев, видя, что мы их всех принимаем», — посетовал он в одном из интервью.

В Европейском суде по правам человека Djtm

За несколько дней до этого, пока Европейский суд по правам человека рассматривал дело о миграционном кризисе и еще не вынес неудобное для Варшавы решение, Польша отправила фуру с гуманитарной помощью для кочующих с белорусской стороны границы беженцев. Однако председатель организовавшего это мероприятие правительственного Агентства стратегических резервов Польши Михал Кучмеровский заявил, что помощь так и не добралась до адресатов, потому что «белорусские пограничники её не пропускают».

Пропускать же нелегалов на свою сторону границы в Варшаве не горят желанием, и польские пограничники выдавливают их оттуда, как только кто-то посягнет на сантиметры контролируемой ими земли. Мол, «мы им поможем, но принимать не будем».

На этом фоне очевидно, что целью решения ЕСПЧ является в первую очередь обязать Польшу принять беженцев на своей территории, а предоставление им гуманитарной помощи выглядит лишь следствием этого. А так как Польша в свое время приняла Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и является членом Совета Европы, она вряд ли сможет «отвертеться» от исполнения.

В это время польские интернет-пользователи в комментариях к данной новости в Twitter вылили на ЕСПЧ тонны негатива, порой не стесняясь в выражениях. Так, многие из них, ссылаясь на то, что мигранты находятся на границе с белорусской стороны, возмутились, почему об их судьбе должна заботиться Варшава, а не Минск:

«Мигранты находятся на территории Белоруссии, пусть судьи ЕСПЧ туда посылают свои дурацкие решения и указания», — подчеркивает @Bolko_Prawy.

«Польские мигранты кочуют не в Польше на границе с Белоруссией, а в Белоруссии на границе с Польшей, поэтому средства гуманитарной помощи, жилье и даже статус беженцев им должна дать Белоруссия. И ЕСПЧ по этому вопросу должен обращаться к Минску», — вторит @Cezslaw.

Белорусские пограничники Gpk.gov.by

«Почему Европейский суд не обратился с этим вопросом к Белоруссии?!» — удивленно спрашивает @Maciek77759952.

«Но ведь беженцы кочуют по белорусской стороне. Я думаю, что эти ид**ты из Европейского суда даже не знают об этом. Если бы знали, выдали бы такое «решение» Минску, а не Варшаве», — сетует @Rodeon_Pl.

Очень много комментариев было направлено не столько против последнего решения ЕСПЧ, сколько против данного института как такового.

«С каких это пор мы лишились независимости от Европы в пользу каких-то прид**ков из ЕСПЧ, которые часто не имеют никакого отношения к разуму?» — спрашивает@en_tomasz.

«Если у этих судей, да и у всех европейских леваков такие добрые сердца, то пусть позаботятся о бездомных и голодных людях на вокзалах в Лодзи, Варшаве и Катовице», — указывает @grzegorzdbrow12.

«Пусть бы Европейский суд по правам человека разбирался с тем, с чем должен — с вопросами защиты прав человека в Европе. В этом направлении работы валом. А поляки сами разберутся со своими границами», — посетовал @arturkruszynski.

Была, однако, и иная точка зрения на решение ЕСПЧ — одобрительная. Правда, высказывалась она с иронией, а не пониманием:

«Это очень правильное решение. Всех впустить и накормить. А потом отправить всех в Германию — как раз к выборам в Бундестаг», — предложил @SynicaRafal.

«Ок, отличное решение — помочь людям. Вот пусть они возьмут этих мигрантов к себе, в свои страны, а лучше в свои большие квартиры и дома. Там мест хватит всем», — отрезал @Adam08934744.

«Зачем мигрантов принимать Польше, если проще их загрузить в грузовик и отвезти сразу в Европейский суд по правам человека? Пусть их там судьи, которые принимают такие дурацкие решения, потом кормят», — подчеркнул @Pedro70961006.