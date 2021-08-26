Подгорица, 26 августа, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Правительство Черногории установило максимальную розничную цену батона белого пшеничного хлеба — до 0,50 евро за штуку для хлеба от 500 до 600 г и 0,40 для хлеба от 300 до 400 г. до 31 декабря 2021 года.

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А тем временем представители отраслевых министерств провели встречи с представителями хлебопекарной отрасли и торговых сетей, чтобы найти адекватное решение, которое не поставило бы под угрозу бизнес указанных хозяйствующих субъектов.

Помимо встреч с представителями хлебопекарного сектора, было проведены консультации с представителями розничных сетей, чтобы найти адекватное решение животрепещущей проблемы.