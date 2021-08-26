Ростов-на-Дону, 26 августа, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Тренер вратарей футбольного клуба «Ростов» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, чем его удивил новый наставник жёлто-синих Юрий Сёмин.

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«Мы давно знакомы. Сразу спокойно начали вместе работать. <…> [Сёмин] удивил своим спокойствием, несмотря на то что команда сейчас показывает не лучшие результаты», — сказал Кафанов в интервью интернет-порталу championat.com.

ИА REGNUM напоминает, что 4 августа Юрий Сёмин подписал двухлетний контракт с «Ростовом». Он сменил Валерия Карпина, возглавившего тренерский штаб сборной России по футболу.