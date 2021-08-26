Тюмень, 26 августа, 2021, 16:46 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 254 случая заражения коронавирусом. Об этом 26 августа сообщает региональный оперативный штаб.

vperemen.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 256 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 26 августа коронавирусом заразились 53 666 человек, выздоровели 47 732 человека. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» с начала пандемии на 26 августа в регионе скончались 1368 пациентов с COVID-19 (на 17 человек больше, чем днём ранее).