Москва, 26 августа, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Специалисты Медицинского центра им. Дмитрия Рогачева помогут киргизским медикам создать систему специализированной онкологической помощи детям. Об этом, по сообщению пресс-службы центра, рассказал президент центр академик РАН Александр Румянцев.«В Киргизии онкологией ежегодно заболевают около 600 детей. Мы договорились с киргизскими коллегами, что Центр им. Дмитрия Рогачева с помощью Минздрава России передаст методические рекомендации по оказанию специализированной онкологической помощи, разработанные в Российской Федерации, для использования в Киргизии», — рассказал Румянцев. В ходе поездки в Киргизию в рамках заседания межправсовета ЕАЭС Румянцев представил киргизским коллегам медико-экономические расчеты лечения онкологических заболеваний у детей, основанные на успешном опыте работы российских онкологов-гематологов. Стороны также договорились, что куратором программы оказания специализированной онкологической помощи в Киргизии с российской стороны станут сотрудники Центра.