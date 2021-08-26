Нур-Султан, 26 августа 2021, 16:46 — REGNUM К семи годам лишения свободы приговорили активиста и публициста Ермека Тайчибекова. Его имя известно многим, кто хоть как-то интересуется общественными процессами в Казахстане. Он прямо критикует действия существующей казахстанской власти.
Как казахский патриот, Ермек видит наиболее благоприятные условия развития Казахстана и казахского народа только в тесном сотрудничестве России. Он открыто критиковал власти Республики Казахстан за проводимую политику культурного и экономического отрыва от России, в частности, за переход с кириллицы на латиницу, проекты лишения русского языка статуса языка межнационального общения. Ермек не раз заострял внимание на то, что в Казахстане постоянно происходит угнетение людей других национальностей — дунган, уйгуров и русских. Эти одиночные акты происходят с регулярностью при попустительстве властей.
Ермек, помимо властей, обличал нравы, царящие в казахском обществе. Ермека обвиняют по ст. 174 ч. 2 УК РК в разжигании национальной розни за интервью, данное одному даже не казахстанскому СМИ. Для человека, хоть немного знающего публикации Ермека, эти обвинения в разжигании ненависти звучат как хуцпа. Недавно пришел обвинительный акт. И в чем же проявляется его экстремизм и разжигание? По мнению экспертов Мырзаевой М.А. и Жунисовой Н.Б., в частности, такие:
В его речах много подобных заявлений. Можно подумать, что он заявляет о неполноценности казахов как нации. Но нет, он сразу указывает причину. Причина — политика властей, которая разжигает в казахах ненависть к другим народам, приводя как народных героев ханов грабителей и работорговцев. Такие мысли не впервые высказывали казахские писатели. Каждому образованному казаху известно творчество Абая Кунанбаева. В честь него названы города, его имя носят театры, горные вершины. Памятники Абаю стоят в Москве и Пекине. Вершиной его творчества был «Қара сөздері» («Слова наставления», «Черное слово»). Есть слово с говорящим названием: «Слово Сорок Первое: невежество, доставшееся от отцов», где есть такие фразы
Подобных фраз у Абая множество, эти мысли красной нитью пронизывают все его творчество. Он более ста лет назад клеймил невежество, лень, пустую гордыню и другие отвратительные, на его взгляд, качества казахского народа. Призывал учиться у других более образованных народов. Сейчас неразумные политики пытаются набрать себе дешевых политических очков теми методами, с которыми боролся великий казах.
Всему этому сейчас вторит Ермек Тайчибеков, он прямо перекладывает его учения на современный мотив. Получается, что все эти официальные чествования Абая лишь пустой звук. Его превращают в ненавистного ему забронзовевшего мурзу, а жизненное следование его поучениям теперь экстремизм. Разве не могут видеть это все эти эксперты, судьи, прокуроры и другие люди? Люди наверняка знакомы с творчеством Абая и других казахских писателей, они способны провести параллели между классикой казахской литературы и текущим процессом. Они ведь учились в казахских школах, имеют высшее гуманитарное образование. Процессом руководят не английские судьи. Вывод напрашивается один — они делают это сознательно. Вновь «над честными сынами степи чинятся уголовные дела по ложным доносам, проводятся унизительные дознания, загодя находятся свидетели, готовые подтвердить то, чего не видели и не слышали. И все ради того, чтобы опорочить честного человека, не допустить его к выборам на высокие должности».
Прошедший суд над Ермеком Тайчибековым по сути — суд над творчеством и наследием Абая Кунанбаева. Идейный наследник получил огромный срок. В ближайшее время апелляция в суде поставит последнюю точку: Абай Кунанбаев действительно учитель казахского народа и освободит его последователя — или же Абай Кунанбаев всего лишь набор звуков в топонимике и пара арт-объектов в виде монументов.
Марлен Тайчибеков