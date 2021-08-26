Нур-Султан, , 16:46 — REGNUM К семи годам лишения свободы приговорили активиста и публициста Ермека Тайчибекова. Его имя известно многим, кто хоть как-то интересуется общественными процессами в Казахстане. Он прямо критикует действия существующей казахстанской власти.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Как казахский патриот, Ермек видит наиболее благоприятные условия развития Казахстана и казахского народа только в тесном сотрудничестве России. Он открыто критиковал власти Республики Казахстан за проводимую политику культурного и экономического отрыва от России, в частности, за переход с кириллицы на латиницу, проекты лишения русского языка статуса языка межнационального общения. Ермек не раз заострял внимание на то, что в Казахстане постоянно происходит угнетение людей других национальностей — дунган, уйгуров и русских. Эти одиночные акты происходят с регулярностью при попустительстве властей.

Ермек, помимо властей, обличал нравы, царящие в казахском обществе. Ермека обвиняют по ст. 174 ч. 2 УК РК в разжигании национальной розни за интервью, данное одному даже не казахстанскому СМИ. Для человека, хоть немного знающего публикации Ермека, эти обвинения в разжигании ненависти звучат как хуцпа. Недавно пришел обвинительный акт. И в чем же проявляется его экстремизм и разжигание? По мнению экспертов Мырзаевой М.А. и Жунисовой Н.Б., в частности, такие:

«…Как вы мои казахи достали. То устраиваете погромы в отношении таджиков, то сжигаете дома чеченцев, то притесняете армян, то турков. Все нации для вас плохие. Теперь взялись за дунган. Сорлы, жексурун болдыныз гой! Чего Вам не хватает? Ведь все есть. Целое государство вам просто так подарили. Живете не на своей земле. Города построены и основаны не вашим умом и руками. При населении 60% заняли 99.95% должностей в государственном аппарате. С жиру беситесь…»

В его речах много подобных заявлений. Можно подумать, что он заявляет о неполноценности казахов как нации. Но нет, он сразу указывает причину. Причина — политика властей, которая разжигает в казахах ненависть к другим народам, приводя как народных героев ханов грабителей и работорговцев. Такие мысли не впервые высказывали казахские писатели. Каждому образованному казаху известно творчество Абая Кунанбаева. В честь него названы города, его имя носят театры, горные вершины. Памятники Абаю стоят в Москве и Пекине. Вершиной его творчества был «Қара сөздері» («Слова наставления», «Черное слово»). Есть слово с говорящим названием: «Слово Сорок Первое: невежество, доставшееся от отцов», где есть такие фразы

«Не запугав или не подкупив, казаха невозможно уговорить или убедить его в чем-либо. Невежество, доставшееся от отцов, впитавшееся с молоком матери, пройдя сквозь мясо, достигло костей и убило в нем человечность».

Подобных фраз у Абая множество, эти мысли красной нитью пронизывают все его творчество. Он более ста лет назад клеймил невежество, лень, пустую гордыню и другие отвратительные, на его взгляд, качества казахского народа. Призывал учиться у других более образованных народов. Сейчас неразумные политики пытаются набрать себе дешевых политических очков теми методами, с которыми боролся великий казах.

Всему этому сейчас вторит Ермек Тайчибеков, он прямо перекладывает его учения на современный мотив. Получается, что все эти официальные чествования Абая лишь пустой звук. Его превращают в ненавистного ему забронзовевшего мурзу, а жизненное следование его поучениям теперь экстремизм. Разве не могут видеть это все эти эксперты, судьи, прокуроры и другие люди? Люди наверняка знакомы с творчеством Абая и других казахских писателей, они способны провести параллели между классикой казахской литературы и текущим процессом. Они ведь учились в казахских школах, имеют высшее гуманитарное образование. Процессом руководят не английские судьи. Вывод напрашивается один — они делают это сознательно. Вновь «над честными сынами степи чинятся уголовные дела по ложным доносам, проводятся унизительные дознания, загодя находятся свидетели, готовые подтвердить то, чего не видели и не слышали. И все ради того, чтобы опорочить честного человека, не допустить его к выборам на высокие должности».

Прошедший суд над Ермеком Тайчибековым по сути — суд над творчеством и наследием Абая Кунанбаева. Идейный наследник получил огромный срок. В ближайшее время апелляция в суде поставит последнюю точку: Абай Кунанбаев действительно учитель казахского народа и освободит его последователя — или же Абай Кунанбаев всего лишь набор звуков в топонимике и пара арт-объектов в виде монументов.

Марлен Тайчибеков