Москва, 26 августа 2021, 16:45 — REGNUM Боевые возможности Северного флота продолжают усиливаться, в текущем году он получит более 200 единиц нового вооружения, сообщил 26 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии российского военного ведомства.

АПЛ Северного флота
АПЛ Северного флота
Mil.ru

По его словам, к концу 2021 года Северный флот получит 238 единиц нового вооружения и техники.

«Продолжается переоснащение сил флота на новые виды оружия. Значительно увеличился боевой потенциал сил общего назначения после поступления на вооружение головной подводной лодки усовершенствованного проекта «Ясень-М». Кроме того, в этом году спланирована поставка 238 единиц современного вооружения», — сказал Шойгу.

Кроме того, он напомнил о том, что целый ряд новых кораблей проходит испытания. В частности, это атомные подводные лодки «Князь Олег», «Новосибирск» и «Белгород».

Отдельно отмечено, что завершаются испытания корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон», который предназначен для Военно-морского флота.

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