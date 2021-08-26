Ростов-на-Дону создаст запас продуктов и медикаментов на случай войны
Ростов-на-Дону, 26 августа, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Власти Ростова-на-Дону обновили постановление по запасам продуктов питания и медикаментов на случай военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций. Проект документа опубликован на сайте городской администрации.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Война
«Запасы продовольствия создаются из расчёта на 50 человек с максимальной продолжительностью периода первоочередного жизнеобеспечения населения в пунктах временного размещения не более 180 суток», — сказано в документе.
Определена суточная порция хлеба и хлебобулочных изделий, консервов мясных и рыбных, сливочного масла, сахара, консервов овощных, молочной продукции, круп, макарон на человека.
Также определён список медикаментов и материально-технических средств.