Санкт-Петербург, 26 августа, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Более половины сотрудников детских образовательных учреждений Санкт-Петербурга прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщили 26 августа в Смольном. Еще порядка 20% петербургских педагогов предоставили официальные документы о том, что переболели коронавирусом за последние полгода, около 10% получили медицинский отвод от вакцинации.

ИА REGNUM Учитель

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Напомним, согласно действующему в Петербурге постановлению о противодействии COVID-19, с 15 октября 2021 года необходимо наличие у 80% сотрудников той или иной образовательной организации документа, подтверждающего получение хотя бы первого компонента вакцины, либо QR-кода о полной вакцинации или перенесённом ковиде. Такие же требования предъявляются к учреждениям здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.

«Рассчитываем, что до 15 октября, защиту от коронавируса получит подавляющее число учителей», — отметил губернатор Александр Беглов.

В Смольном добавили, что на сегодня вакцинацию также прошли 52,8% сотрудников городских центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Всего на 26 августа в Петербурге привиты 1 млн 458 тыс. человек, в том числе 1 млн 378 тыс. человек завершили вакцинацию.