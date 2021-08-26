* ФБК — запрещённая в России организация

Кемерово, , 16:56 — REGNUM Бывший юрист штаба Алексея Навального рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что его уволили после того, как он пообещал разогнать «притон наркоманов», в который превратился штаб.

Алексей Навальный Кирилл Загурский © ИА Красная Весна

Артур Сташ в 2018 году устроился на должность юриста в штаб Навального в Кемерово. Спустя два года его уволили. Уведомление о расторжении трудового договора юрист получил после того, как пригрозил разогнать «притон наркоманов», в который превратился штаб.

Рассказав, что непосредственно со штабом Навального он стал сотрудничать в январе 2018 года, когда на акции «Забастовка избирателей» в Кемерово задержали 25 человек, юрист пояснил:

«В суде не хватало защитников, и они (штаб Навального — прим. ИА REGNUM) обратились ко мне. В апреле предложили постоянную работу. Тогда координатором штаба была Ксения Пахомова. Она и пригласила, хотя до этого мы с ней конфликтовали».

Конфликты касались «различных вопросов по организации работы с людьми в Кемерово, в том числе юридические, и не только у меня», пояснил юрист.

Артур Сташ «Я им об этом говорил. Поэтому меня поразило, что Пахомова обратилась ко мне. В то время ещё чувствовалась какая-то идея, народу много приходило в штаб, причём люди разных возрастов. Я был старше всех, были ещё 30−40-летние. Как-то было интересно — никто не делал «коктейлей Молотова», мы общались, дискутировали, спорили».

Говоря о своём знакомстве со следующим координатором кемеровского штаба — Станиславом Калиниченко, юрист пояснил, что «Пахомова попросила защищать его в суде по уголовному делу».

Артур Сташ «Калиниченко сидел в СИЗО из-за невыполнения требований судьи. Он был под подпиской о невыезде, не являлся на заседания, игнорировал требования судьи, постоянно с ним спорил. У этих ребят такая манера — прийти в суд и словить там побольше хайпа. Ну, судья вынес постановление о замене меры пресечения на содержание в СИЗО».

Сташ рассказал, что Калиниченко и его товарищ попали в историю, когда возле кинотеатра «Москва», где они «пили вино на скамейке».

Артур Сташ «К ним подъехали сотрудники правоохранительных органов, выдали им предупреждение, пригласили в «УАЗик», чтобы составить протокол за распитие спиртных напитков. Тот товарищ, который был с Калиниченко, получил протокол и пошёл домой, а этот начал возмущаться. Его повезли в отделение полиции. В отделении, пока его вели, он боднул головой сотрудника полиции, за что ему предъявили 318 статью — применение насилия в отношении представителя власти. И всё, уголовное дело пошло. Они воспользовались этим делом, чтобы выставить себя жертвой, говорить: нас прессуют. Ведь как эта история освещалась штабом Навального: у нас политический заключённый, он объявил голодовку, над ним издеваются. Из бытовухи раздули политическую историю».

Примерно через две недели после того, как вышел из СИЗО, пояснил юрист, Калиниченко стал координатором штаба Навального.

Артур Сташ «Пахомова собиралась в Москву, а на истории с судом фигура Калиниченко превратилась в политическую, и ему предложили руководить штабом. Оказалось, так легко политическую известность приобрести — надо выпить, побуянить, «ОВД-Инфо» о тебе написало, «Эхо Москвы» — и ты уже политик».

Что касается ситуации с невыплатой алиментов Калиниченко, его, по словам юриста, регулярно задерживали приставы.

Артур Сташ «Я ему помогал урегулировать вопрос. Он, кстати, выплатил долг — 446 тысяч рублей, но только потому, что была угроза возбуждения уголовного дела. Сторонники Навального любят размахивать Конституцией, говорить о своих правах. Но в Конституции вообще-то прописаны ещё и обязанности. Обязанность о детях своих заботиться. Я считаю, что человек, для которого основы семьи, дети — ерунда, не имеет права заниматься политикой и учить других людей, как надо жить. А Калиниченко — трус. В нашем регионе его «ссыклом» называют. Как-то в штаб пришёл инвалид. Когда постучал палкой в дверь, Калиниченко спрятался под стол — подумал, что пришла полиция».

Когда Калиниченко стал главой штаба в Кемерово, «появились ребята с татуировками, с кольцами в ушах и носах, а более-менее серьёзные люди начали уходить».

Артур Сташ «У этой новой публики лидером был волонтёр, дважды остававшийся на второй год в школе — о чем ещё говорить? Он был из них самый продвинутый, самый активный, он их всех и привёл. Таких было примерно с десяток-полтора. Мне там делать было особенно нечего, с такой публикой. Я приходил, приносил какие-то документы, что-то забирал и уходил. Раз десять бывало, что я приходил в одиннадцать утра, а там они вповалку на пуфиках спят. Я их всегда разгонял. Они как зомби были, шли друг за другом, глядя друг другу в спину, чтобы дорогу не потерять. Надо было хоть раз снять на видео. Я только потом понял, почему они как зомби были».

Скорее всего, полагает юрист, имело место употребление наркотиков.

Алексей Сущенко — бывший помощник координатора штаба Навального в Кемерово] попался с наркотиками, всё стало понятно». Артур Сташ «Думаю, что там же, не выходя из штаба, они всем этим и занимались. Иногда ехал поздно вечером, а в штабе свет горит — и в десять, и в одиннадцать, и в двенадцать ночи. Чем они там занимались? Когда уже Сущенко [— бывший помощник координатора штаба Навального в Кемерово] попался с наркотиками, всё стало понятно».

Когда Сущенко задержали с наркотиками, штаб обратился к нему — «чтобы я в час ночи поехал его спасать, но нас с супругой дома не было».

«Это что такое было?» . Он закрыл окно. Тогда я открыл дверь и сказал: «Вот пандемия закончится, я приду и разгоню ваш притон» . Сразу вспомнил те случаи. Думаю, я его сильно напугал, потому что он сразу поменял замок на двери в штабе и написал на меня какой-то донос в федеральный штаб, как я понял из общения с Кадетовой [Анастасия Кадетова, бывший региональный менеджер ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ)]». Артур Сташ «На второй день, когда Сущенко избирали меру пресечения, я подъехал к суду. С адвокатом поговорил, с мамой Сущенко. Потом смотрю — на другой стороне дороги джип, в нем Калиниченко сидит. Я подошёл и сказал:. Он закрыл окно. Тогда я открыл дверь и сказал:. Сразу вспомнил те случаи. Думаю, я его сильно напугал, потому что он сразу поменял замок на двери в штабе и написал на меня какой-то донос в федеральный штаб, как я понял из общения с Кадетовой [, бывший региональный менеджер ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ)]».

На этом работа Сташа в штабе Навального закончилась.

«До свидания» . Я спросил у Бойко [Сергей Бойко, депутат Совета депутатов города Новосибирска] из новосибирского штаба, почему договор со мной расторгли не по Гражданскому кодексу. Он дал понять, что решать вопрос не собирается, а потом заблокировал меня везде». Артур Сташ «У меня был договор с новосибирской фирмой, оттуда пришло извещение о расторжении договора. Меня никто ни о чём не спросил, решили всё в одностороннем порядке, просто сказали:. Я спросил у Бойко [депутат Совета депутатов города Новосибирска] из новосибирского штаба, почему договор со мной расторгли не по Гражданскому кодексу. Он дал понять, что решать вопрос не собирается, а потом заблокировал меня везде».

Прямых отношений с тех пор у юриста со структурами Навального не было, хотя он «оказывал юридическую помощь задержанным на акциях 23 и 31 января, потому что ни от регионального штаба, ни от ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никакой помощи не было».

Артур Сташ «Они просто забыли про людей, которых призывали выходить на митинги, хотя обещали помочь, если будут штрафы. Мне они тоже обещали компенсировать изъятую во время обысков [2019 года по «делу ФБК» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)] технику».

Речь идёт об изъятой технике на сумму в 90 тысяч рублей.