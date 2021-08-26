Ростов-на-Дону, 26 августа, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, вербовавшего знакомых в ряды боевиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что житель Ставропольского края в 2019 году разместил в социальных сетях видеофайлы, оправдывающие и пропагандирующие терроризм. В 2020 году мужчина убеждал двух знакомых принять участие в деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии.

Суд приговорил вербовщика к десяти годам колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Приговор в законную силу пока не вступил.