Екатеринбург, 26 августа, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Мэрия Екатеринбурга выделила 52,5 млн рублей, чтобы погасить часть долга МУП «Гортранс» перед энергетиками. Об этом сообщили журналистам в «Екатеринбургэнергосбыте».

«Стенограффия» Разрисованный троллейбус

Из-за крупного долга ранее случился неприятный инцидент — троллейбусы временно обесточили. По словам энергетиков, теперь в «Гортрансе» остались должны 130 млн рублей

«График реструктуризации задолженности, комфортный для клиента, в сбытовую компанию не поступал», — цитирует представителя «Екатеринбургэнергосбыта» портал «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа ВЭБ. РФ выделила кредит на строительство трамвайной ветки Екатеринбург — Верхняя Пышма.

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