Ростов-на-Дону, 26 августа, 2021, 16:31 — ИА Регнум. В преддверии сентябрьских выборов в Ростовской области объявлена повышенная готовность. Меры безопасности на избирательных участках обсудили на заседании в донском правительстве 26 августа, передаёт ИА REGNUM.

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«Необходимо обеспечить бесперебойную работу транспортной и коммунальной инфраструктур, систем связи и энергообеспечения, в первую очередь, в местах голосования и вблизи их», — подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В преддверии выборов будут завершены противопожарные обследования всех избирательных участков. Помещения оснастят металлодетекторами и подключат к резервным источникам электричества.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области члены избирательных комиссий перед сентябрьскими выборами пройдут психологическую подготовку.