Краснодар, 26 августа, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Курортная инфраструктура Краснодарского края, нарушенная после наводнений, восстановлена практически полностью. Об этом в ходе онлайн пресс-конференции 26 августа сообщил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

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Он уточнил, что Роспотребнадзор не рекомендовал купание лишь в нескольких местах, на большинстве пляжей пробы воды показывают, что купание безопасно.

В результате августовских ливней подтоплены оказались более 2,2 тыс. домов в 38 населенных пунктах. На данный момент, уточнил Алексеенко, подтопленными остаются 125 придомовых территорий, до конца недели воду там обещают откачать.