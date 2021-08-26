Екатеринбург, 26 августа, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде подведены итоги V Всероссийского конкурса на лучшие проекты благоустройства в малых городах и исторических поселениях — 2022. В числе победителей, удостоившихся грантов на формирование комфортной городской среды, сразу пять городов Свердловской области — Лесной, Невьянск, Полевской, Верхняя Тура и Краснотурьинск. Общая сумма их призового фонда составит 350 миллионов рублей. Ранее все проекты получили поддержку Евгения Куйвашева, сообщает региональный департамент информполитики.

Cian Akril Герб Свердловской области

«Это была очень серьезная конкурентная борьба, которой предшествовала большая работа. Каждый из представленных на конкурс проектов детально прорабатывался, обсуждался с жителями, множество раз корректировался, и, как показывает результат, эти усилия того стоили. Ведь получение грантов не просто расширяет ресурсы муниципалитетов, а дает им дополнительную возможность выйти за рамки стандартного благоустройства и наполнить свои общественные пространства новым, отвечающим запросам горожан и отражающим культурно-историческое наследие их городов содержанием», — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Благодаря победе в конкурсе и получению федеральной поддержки в размере 80 миллионов рублей, в следующем году в Полевском начнут комплексное благоустройство составляющей исторический каркас северной части города улицы Коммунистической, или как ее называют сами горожане, «Коммунки».

В Краснотурьинске, грант которого также составляет 80 миллионов рублей, продолжат реконструкцию акватории реки Турья. В перспективе в городе будет создана единая набережная с общим маршрутом пешеходного променада, детскими и спортивными площадками, пешеходными и велосипедными дорожками, площадками для тихого отдыха и для проведения общегородских мероприятий.

В Невьянске, одном из старейших промышленных центров Урала, начнется обустройство городской набережной. Проект обновления общественной территории говорящим названием «Калейдоскоп времени» получит федеральную поддержку в размере 70 миллионов рублей.

В Лесном благодаря такому же 70-миллионному гранту планируют благоустроить проходной пустырь в новом жилом микрорайоне N 5. Его территорию наполнят транзитными и прогулочными путями, функциональными зонами и востребованной у жителей уличной инфраструктурой — спортивными и игровыми площадками, а также местами для спокойного отдыха. Ядром же нового парка, обещают в администрации города, станет многофункциональный навес и площадь с амфитеатром для проведения массовых городских мероприятий.

В Верхней Туре, для которой это уже вторая победа во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, жители рассчитывают продолжить обустройство своей излюбленной набережной. Первый из ее участков, напомним, был построен в 2019 году — и также с участием гранта, тогда он составил 30 миллионов рублей. В 2022 году эта сумма вырастет до 50 миллионов и это позволит увеличить протяженность набережной и в этот раз провести ее комплексное благоустройство на участке от центральной площади до улицы Молодцова — с оборудованием пешеходной и пляжной зоны, озеленением и освещением, интерактивной навигацией и даже экоостровами из местных растений для очищения пруда.

«Кроме домов и уютных квартир нашим людям нужны школы, поликлиника, социальные объекты, спортплощадки, обустроенные территории для отдыха на открытом воздухе и многое другое. И, конечно, другая качественная инфраструктура обеспечивает все потребности людей. Наша общая задача — создать для этого все необходимые условия. В первую очередь — которые будут приемлемы для местных жителей и для бизнеса, причем, в каждом субъекте Российской Федерации», — сказал в своём обращении к участникам форума председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заверил представителей регионов, что конкурс на лучшие проекты благоустройства в малых городах и исторических поселениях будет обязательно продолжен и в последующие годы.

В этом году, по данным организаторов, на участие в мероприятии было подано 307 заявок из 73 субъектов РФ, 10 из них — от Свердловской области. Призовой фонд конкурса, который по поручению Президента с 2021 года увеличен вдвое — до 10 миллиардов рублей, будет распределен между 160 городами-победителями.

«Вне зависимости от выхода в финал, все конкурсные проекты Свердловской области включены в отраслевую госпрограмму региона и наряду с многими другими объектами благоустройства реализованы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» за счет средств консолидированного бюджета», — сказал Николай Смирнов.

Напомним, Всероссийский конкурс проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений был инициирован в 2018 году Владимиром Путиным и проходит в России под руководством федерального Минстроя. Первым финалистом конкурса в 2018 году от Среднего Урала стал город Верхняя Тура. В последующие годы гранты на благоустройство своих городов в размере от 40 до 100 миллионов рублей получали Бисерть, Полевской, Верхотурье, Сысерть, Заречный, Новоуральск, Верхний Тагил, Богданович, Верхняя Пышма и Красноуфимск.

Обновление дворов и общественных территорий, подчеркнул министр, находится на личном контроле Евгения Куйвашева, который, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что «все решения которые принимаются в Свердловской области, должны соответствовать запросам жителей, а также способствовать развитию территорий и качественному улучшению жизни людей».