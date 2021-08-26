Россошь, Воронежская область, 26 августа, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Работы по устранению аварии на сетях водоснабжения в Россоши Воронежской области завершены, сообщили в пресс-службе администрации Россошанского района 26 августа.

Serviciodenoticias.net Вода

Авария произошла утром 26 августа при запуске городского водозабора, без воды оставались несколько улиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в Россоши из-за крупной аварии на городском коллекторе пришлось остановить городской водозабор, без воды остались более 30 тыс. человек. Режим ЧС в городе ввели лишь 25 августа, тогда же начали строить обводной коллектор. Утром 26 августа власти сообщили, что водозабор запущен.