Ярославль, 26 августа, 2021, 16:14 — ИА Регнум. 26 августа в Ярославской области на трассе М-8 около 14.15 на 220 километре произошла авария с участием водителя электросамоката. Об этом сообщает ЯрНьюс.

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Неподалеку от поселка Семибратово автомобиль «Шкода» столкнулся с пожилым мужчиной, который двигался на электросамокате. Водитель самоката скончался на месте.

Как самокат оказался на оживлённой федеральной трассе, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.