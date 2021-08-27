Уфа, 27 августа, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В России за постсоветский период сформировался раскол по возрасту: люди постарше считают молодёжь ленивой, а на самом деле у подрастающего поколения отсутствует целостная картина мира, заявила 27 августа член Родительского Всероссийского Сопротивления, педагог с 35-летним стажем Инна Назарова на конференции «Дистанционное образование: непростые выводы массового социологического опроса граждан».

Школьный урок в ленинградском бомбоубежище. 1942 г

Комментируя итоги социологического опроса АКСИО, Инна Назарова заявила:

«Мы часто слышим сетования, что молодёжь не та пошла, что дети ленивые стали. Да они не ленивые. Тут проблема масштабная. У детей, по моим наблюдениям, отсутствует целостная картина мира. А это результат всеобщего состояния. Все сиюминутными вопросами заняты — что взрослые, что дети».

Педагог привела в пример такую проблему как отсутствия у школьников интереса к чтению.

Инна Назарова «Почему мои дети не читают, спрашивают родители. Им вопрос задаешь, а у вас домашняя библиотека есть, вы сами читаете? Вот и ответ. Школа и уроки воспринимаются как тяжкое бремя, а не радость познания и общения со сверстниками. Старше становятся, у них уже установка — сдать ЕГЭ. Это детей развратило, они стали думать, что, кроме сдачи экзамена, всё остальное — ненужный хлам. Они не напрягаются по предметам, которые не планируют сдавать. Зачем география? — Извозчик или самолёт довезут. Зачем математика? Я ж в биологи пойду, зачем литература? Я ж it-шником буду».

Педагог отметила, что у детей в итоге не формируется «представления о единстве мира, о познании в целом»:

«Нет и потребности. Не знать — не стыдно, интернет под рукой».

Отметив, что «списывание» началось ещё до «дистанционки», педагог напомнила, что в магазине давно можно приобрести «на выбор ответы к домашнему заданию по любому предмету к любому учебнику любого автора», поскольку эти «книги» «легально издаются и продаются». Впрочем, ответы есть и в интернете.

Инна Назарова «Иногда говорится — что то для родителей, чтоб ребёнку помочь! Это просто провокация, соблазн малых сих, а по сути — государственное преступление».

Педагог добавили, что главная проблема даже не в этом, а в той информационной и культурной среде, которая сегодня формирует детей.