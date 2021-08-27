Опрос АКСИО показал глубокий поколенческий разрыв в стране
Уфа, 27 августа, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В России за постсоветский период сформировался раскол по возрасту: люди постарше считают молодёжь ленивой, а на самом деле у подрастающего поколения отсутствует целостная картина мира, заявила 27 августа член Родительского Всероссийского Сопротивления, педагог с 35-летним стажем Инна Назарова на конференции «Дистанционное образование: непростые выводы массового социологического опроса граждан».
Комментируя итоги социологического опроса АКСИО, Инна Назарова заявила:
Педагог привела в пример такую проблему как отсутствия у школьников интереса к чтению.
Педагог отметила, что у детей в итоге не формируется «представления о единстве мира, о познании в целом»:
Отметив, что «списывание» началось ещё до «дистанционки», педагог напомнила, что в магазине давно можно приобрести «на выбор ответы к домашнему заданию по любому предмету к любому учебнику любого автора», поскольку эти «книги» «легально издаются и продаются». Впрочем, ответы есть и в интернете.
Педагог добавили, что главная проблема даже не в этом, а в той информационной и культурной среде, которая сегодня формирует детей.