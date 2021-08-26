Ереван, , 16:11 — REGNUM Жители села Шурнух Сюникской области Армении из-за перекрытия дорог военнослужащими ВС Азербайджана не могут выехать из своего населённого пункта. Об этом 26 августа рассказал агентству «Новости Армении» глава села Акоп Аршакян.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сообщил журналистам, что с пограничниками ведутся переговоры об альтернативных маршрутах, чтобы в село можно было доставлять продовольствие. Есть дорога, из которой можно выехать из села, но только на внедорожниках.

«На приведение в порядок альтернативной дороги в селе уйдет 10 — 15 дней», — сказал Аршакян.

Напомним, омбудсмен Армении Арман Татоян сообщил, что в Сюникской области в ночь на 26 августа азербайджанские военнослужащие блокировали приграничный участок дороги Капан — Горис. Потом он сообщил, что также перекрыт участок другой участок в этой области. Официальных заявлений Баку пока нет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Армении сообщили о блокировании еще одной дороги военными ВС Азербайджана