Ереван, 26 августа, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Жители села Шурнух Сюникской области Армении из-за перекрытия дорог военнослужащими ВС Азербайджана не могут выехать из своего населённого пункта. Об этом 26 августа рассказал агентству «Новости Армении» глава села Акоп Аршакян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Он сообщил журналистам, что с пограничниками ведутся переговоры об альтернативных маршрутах, чтобы в село можно было доставлять продовольствие. Есть дорога, из которой можно выехать из села, но только на внедорожниках.

«На приведение в порядок альтернативной дороги в селе уйдет 10 — 15 дней», — сказал Аршакян.

Напомним, омбудсмен Армении Арман Татоян сообщил, что в Сюникской области в ночь на 26 августа азербайджанские военнослужащие блокировали приграничный участок дороги Капан — Горис. Потом он сообщил, что также перекрыт участок другой участок в этой области. Официальных заявлений Баку пока нет.