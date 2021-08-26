Нижний Новгород, , 16:10 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Они обсудили социально-экономическую обстановку в регионе и ситуацию с лесными пожарами.

Михаил Мишустин и Глеб Никитин Никита Третьяков © ИА REGNUM

Михаил Мишустин поздравил губернатора Нижегородской области и всех нижегородцев с 800-летием Нижнего Новгорода, а также поблагодарил его за эффективную работу и высокий уровень проведения форума «среда для жизни».

Никитин доложил премьер-министру о ситуации с лесными пожарами, которая по словам губернатора существенно улучшилась, но ещё остаётся направленной в районе города Саров. Кроме того он затронул социально-экономическую ситуацию в регионе, рассказал о том на что будут затрачены средства полученные по программе бюджетного кредитования.

Рабочая поездка Мишустина в Нижний Новгород посвящена тематике благоустройства территорий, помимо площадки форума «среда для жизни» он также посетил Нижегородский государственный художественный музей.