Екатеринбург, 26 августа, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Смог и запах гари появились в Екатеринбурге из-за новых лесных пожаров со стороны Сысерти. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Смог

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В районе Сысерти действуют два природных пожара, общая площадь возгорания составила три гектара. В министерстве уверяют, что угрозы населённым пунктам нет.

В первую половину дня в Екатеринбурге резко усилился смог, жители даже жаловались на плохую видимость. Присутствует запах гари в воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа Свердловскую область признали регионом с максимальным количеством очагов лесных пожаров в стране.