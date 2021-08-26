Тюмень, 26 августа, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Задержанный по подозрению в убийстве девятилетней Насти М. в Тюмени до 2015 года жил в Нягани, где вместе с женой руководил частным домашним детским садом «Маленький гном». Об этом сообщает Life.ru.

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В детский сад «Маленький гном» набирались дети ясельного возраста от шести месяцев. В 2012 году работу этого домашнего детсада приостановили за нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил, а в отношении жены Виталия Б. было заведено административное производство.

Кроме того, подозреваемый в убийстве Насти Виталий Б. около трёх лет работал помощником участкового полиции, отмечает издание со ссылкой на СКР. В Тюмень он переехал около шести лет назад, жил на съёмной квартире в доме, расположенном по соседству с многоэтажкой, где проживала убитая школьница.

Напомним, по факту убийства девятилетней Насти М. возбуждено уголовное дело по «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием»). Решается вопрос об аресте подозреваемого.