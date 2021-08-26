Каменский район, Пензенская область, 26 августа, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Пензе вынесли обвинительный приговор директору одного из предприятий, обвиняемого по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ («Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение незаконных действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица»), сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

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Установлено, что руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью Каменского района за денежное вознаграждение неоднократно изготовлял и выдавал справки 2-НДФЛ, содержащие заведомо ложные сведения о размере зарплаты, а также вносил фиктивные записи в трудовые книжки нескольких лиц о том, что они якобы осуществляли трудовую деятельность в данной организации. В феврале, апреле и мае 2021 года обвиняемый незаконно получил денежные средства от трех человек в размере 15 тыс. рублей с каждого, всего 45 тыс. рублей.

Суд вынес приговор обвиняемому в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Проговор в законную силу не вступил.

ИА REGNUM напоминает, весной 2021 года начальника транспортного цеха ООО «Вятский фанерный комбинат» получил от генерального директора транспортной компании 95 тыс. рублей за лоббирование его интересов при заключении договора на ремонт тепловозов и за подписание акта выполненных работ в дальнейшем без их выполнения.

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