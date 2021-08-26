Куала-Лумпур, , 16:01 — REGNUM Новый премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб представил королю предполагаемый состав нового правительства, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Малайзии Eric Teoh

На слушаниях, продолжавшихся 1,5 часа, король получил список новых членов кабинета от недавно назначенного премьер-министра.

Исмаил Сабри Яакоб объявит новый кабинет правительства на этой неделе. Ожидается, что премьер-министр не станет принимать членов оппозиции в свой правительственный круг.

Исмаил Сабри Яакоб был назначен на пост премьер-министра Малайзии. Политик заменил на этом посту Мухиддина Ясина, который был вынужден уйти в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидатуру Исмаила Сабри Якоба на посту премьер-министра Малайзии поддержало большинство депутатов палаты представителей.

Подробнее в материале: Палата представителей Малайзии одобрила кандидатуру нового премьер-министра

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