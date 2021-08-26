В Малайзии сформируют новый кабинет правительства
Куала-Лумпур, 26 августа, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб представил королю предполагаемый состав нового правительства, сообщает CNN Indonesia.
На слушаниях, продолжавшихся 1,5 часа, король получил список новых членов кабинета от недавно назначенного премьер-министра.
Исмаил Сабри Яакоб объявит новый кабинет правительства на этой неделе. Ожидается, что премьер-министр не станет принимать членов оппозиции в свой правительственный круг.
Исмаил Сабри Яакоб был назначен на пост премьер-министра Малайзии. Политик заменил на этом посту Мухиддина Ясина, который был вынужден уйти в отставку.
Как сообщало ИА REGNUM, кандидатуру Исмаила Сабри Якоба на посту премьер-министра Малайзии поддержало большинство депутатов палаты представителей.
Подробнее в материале:Палата представителей Малайзии одобрила кандидатуру нового премьер-министра
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