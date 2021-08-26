Аксайский район, Ростовская область, 26 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В Ростовской области перед судом предстанет 34-летняя жительница Аксайского района, издевавшаяся над своей пятилетней дочерью. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Дети

Установлено, что женщина жестоко обращалась с ребёнком, не обеспечивала бытовые условия для её проживания и морила голодом, не занималась её обучением. Девочка проходит реабилитационное лечение.

Уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» направлено в суд.