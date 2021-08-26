Брянск, 26 августа, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Тела троих человек с телесными повреждениями и без признаков жизни обнаружены в одном из частных домов в городе Фокино Дятьковского района Брянской области утром 26 августа. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщили в пресс-службе СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

«Предварительно установлено, что гибель двух лиц наступила в результате действий третьего погибшего, тело которого с признаками суицида также обнаружено на месте происшествия», — говорится в сообщении СК.

Следователь назначил комплекс судебно-медицинских и криминалистических экспертиз, проводятся следственные действия.

Местные СМИ уточняют, что драма разыгралась между бывшими супругами. Как сообщает «Дятьковский вестник», мужчина поссорился с бывшей женой, убил ее и ее сожителя, а затем покончил с собой. Сиротами остались двое детей.