Варшава, 26 августа, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Представители научно-исследовательской лаборатории Social Changes провели опрос общественного мнения в Польше на предмет отношения к строительству забора на границе республики с Белоруссией. Результаты исследования опубликованы на портале wPolityce.pl.

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На вопрос, «следует ли Польше построить забор на границе с Белоруссией, если приток мигрантов увеличится?», утвердительно ответили 61% респондентов. Из них 34% выбрали ответ «определенно да» и 27% — «скорее да». Лишь 20% участников опроса выступили против строительства забора.

Исследование было проведено 23−24 августа. В нем приняло участие 1 180 взрослых жителей разных регионов Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. По словам представителей польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции установлено более 100 километров новых ограждений. При этом в ближайшее время будут проложены еще 50 км.