Нижний Новгород, 26 августа, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Принятые правительством России меры позволили обеспечить положительную динамику в строительстве жилья, заявил 26 августа премьер-министр Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Комплекс решений, принятых правительством в прошлом году, позволил обеспечить положительную динамику в строительстве в целом, несмотря на спад экономики из-за коронавирусной инфекции», — сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии форума «Среда для жизни: город и вода» в Нижнем Новгороде.

Он добавил, что жилых домов было построено на 30% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Ожидается, что предложение на рынке жилья будет самым разнообразным и далее, заключил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 19,7 млрд рублей на расселение граждан из аварийного жилья и строительство объектов инфраструктуры.

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