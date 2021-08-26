Мурманск, 26 августа, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис потребовал максимально открытого расследования двух резонансных дел — кражи вещей пациента реанимации областной больницы и избиения маленькой девочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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Напомним, не так давно в Мурманской областной больнице обнаружилась пропажа личных вещей скончавшегося пациента. Неизвестными лицами были похищены денежные средства с банковской карты покойного и сделана попытка оформить кредит на его имя.

Кроме того, 22 августа в одну из мурманских больниц сотрудниками полиции была доставлена девочка 2017 года рождения с серьёзными телесными повреждениями, в том числе открытой черепно-мозговой травмой.

«Оба преступления должны расследоваться максимально открыто, чтобы жители области видели, какие шаги предпринимаются для выявления виновных и восстановления справедливости», — подчеркнул Андрей Чибис.

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Олег Коробов сообщил, что, по данным следствия, девочку избил сожитель её бабушки. Подозреваемый задержан и заключён под стражу, ему предъявлены обвинения.

Что касается кражи в больнице и последующих мошеннических действий с банковской картой и документами, то, по словам начальника УМВД РФ по Мурманской области Виталия Зайкова, возбуждены уголовные дела, ведётся следствие. Проверяются все возможные версии совершения преступлений, в том числе участие сотрудников больницы и соседей по палате.

Как сообщало ИА REGNUM, о краже находившегося при смерти ковид-пациента сообщил в соцсетях его сын. После этогобыло возбуждено два уголовных дела.