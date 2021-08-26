Москва, 26 августа, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Возможно, что пик темпов роста американской экономики уже пройден. Об этом 26 августа заявила экономист Ольга Беленькая, отвечая на вопросы участников конференции «Мировые рынки — что ждать инвесторам осенью?».

США

«Восстановление американской экономики произошло значительно быстрее ожиданий, а фондовый рынок отыграл это с опережением, — считает Беленькая. — Конечно, этому способствует и избыток ликвидности на финансовом рынке благодаря ультрамягкой политике ФРС. На этом фоне американские индексы переписывают рекорды. Опасения связаны с тем, что, по-видимому, пик темпов роста американской экономики уже пройден, прогнозы начинают пересматриваться вниз, а ФРС готовится сокращать монетарную поддержку. Возможно, мы увидим просто замедление роста индексов или стагнацию до появления новых факторов для изменений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США решили избавиться от накопленных за период пандемии запасов нефти.