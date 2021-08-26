Ярославль, , 15:53 — REGNUM Довыборы депутата Ярославской областной думы на место скончавшегося Александра Воробьёва состоятся в Единый день голосования в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ярославской области.

Ярославская областная дума

Напомним, лидер ярославских коммунистов скончался в ковид-госпитале 25 августа. Александр Воробьёв избирался в думу по одномандатному округу № 6 в Кировском районе. Согласно закону, новые выборы состоятся в ближайший возможный Единый день голосования.

Процедура новых выборов будет запущена лишь после того, как областная дума лишит скончавшегося депутата полномочий. В Единый день голосования также должны пройти выборы губернатора Ярославской области и депутатов муниципалитета Ярославля.

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